МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. В России по итогам 2020 года сдано 80,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 1,8% ниже показателя за аналогичный период 2019 года, говорится в отчете Росстата. Доходы россиян в 2020 году показали максимальное снижение за четыре года

В нем указывается, что данные приведены с учетом домов на участках для ведения садоводства. Без их учета в России введено 75,5 миллионов "квадратов" в жилых домах за тот же период, что на 5,9% меньше показателя 2019 года.

В декабре с домами на участках для ведения садоводства построено 16,2 миллиона "квадратов", что на 12,6% меньше, чем год назад. Без их учета – 15,5 миллионов "квадратов", падение к декабрю 2019 года составило — 10,9%.

По итогам 2020 года возведено 9 тысяч многоквартирных домов. Население построило 289,2 тысячи жилых домов, из них 51 тысяча — на земельных участках для ведения садоводства. Всего построено 1104,4 тысячи новых квартир (без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства — 1053,4 тысячи), добавляется в отчете.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, комментируя данные Росстата, отметил, что несмотря на значительный спад во II квартале, связанный с пандемией коронавируса, в целом по итогам года наблюдается минимальное снижение ввода. При этом он отметил, что в 44 регионах страны введено больше жилья, чем годом ранее. Он сообщил, что данные по итогам года могут быть скорректированы, приведя в пример прошлый год, когда данные были на уровне 80,7 миллиона квадратных метров, которые позже были скорректированы на 1,7 миллиона "квадратов" в сторону увеличения. Росстат сообщил о снижении безработицы в России в декабре

"Благодаря принятым мерам мы наблюдаем значительный рост новых проектов во втором полугодии 2020 года. Особенно очевидным рост стал в четвертом квартале, после принятия решения о продлении программы льготной ипотеки до середины 2021 года, когда количество новых проектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увечилось на 80%. Это позволит создать заделы для дальнейшего выполнения амбициозного плана по строительству 1 миллиард квадратных метров жилья к 2030 году", — приводятся слова Хуснуллина его пресс-службой.

В свою очередь министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин подчеркнул, что несмотря на сложности, которые возникли из-за пандемии коронавирусной инфекции, темпы по вводу жилья остались практически на уровне 2019 года.

"Все возникающие вопросы решались в штабном режиме. Условия, сформированные на рынке, а также цикличность строительных процессов позволили успешно завершить многие проекты к концу года. Таким образом, в декабре 2020 года рост ввода жилья к ноябрю составил 171%", — приводятся слова министра пресс-службой Минстроя.