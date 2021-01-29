СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Курортный сезон в России будет сопровождаться высоким спросом на внутренние туристические продукты, при этом не будет ажиотажа, связанного с отсутствием зарубежной альтернативы, уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский.

"Этот курортный сезон будет сопровождаться достаточно высоким спросом на внутренние турпродукты, при этом какого-либо ажиотажа, связанного с отсутствием альтернативности, не будет", — сказал Уманский РИА Новости. Как понять, что обвал доллара уже начался

Он добавил, что предстоящий туристический сезон будет ориентирован не только на внутренние курорты. "Перспективы открытия заграничных курортов дают уверенность, что предстоящий курортный сезон пройдет в нормальном рабочем режиме", — отметил он.

Уманский также добавил, что АТОР видит растущую с каждым годом популярность Крыма как туристического региона. "Туристов с каждым годом прибавляется. Это один из лучших регионов для отдыха в нашей стране", — сказал он.