2021-01-29T10:04:00+03:00
2021-01-29T10:26:23+03:00
2021-01-29T10:04:00+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210129/832922317.html
Туроператоры дали прогноз по курортному сезону в России
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курортный сезон в России будет сопровождаться высоким спросом на внутренние туристические продукты, при этом не будет ажиотажа, связанного с отсутствием зарубежной альтернативы,... ПРАЙМ, 29.01.2021
россия, туризм, сша, туризм, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83288/15/832881599.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83288/15/832881599.jpg
https://1prime.ru/images/83288/15/832881598.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83288/15/832881598.jpg
https://1prime.ru/images/83288/15/832881586.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83288/15/832881586.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210128/832909032.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Курортный сезон в России будет сопровождаться высоким спросом на внутренние туристические продукты, при этом не будет ажиотажа, связанного с отсутствием зарубежной альтернативы, уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский.
"Этот курортный сезон будет сопровождаться достаточно высоким спросом на внутренние турпродукты, при этом какого-либо ажиотажа, связанного с отсутствием альтернативности, не будет", — сказал Уманский РИА Новости.
Он добавил, что предстоящий туристический сезон будет ориентирован не только на внутренние курорты. "Перспективы открытия заграничных курортов дают уверенность, что предстоящий курортный сезон пройдет в нормальном рабочем режиме", — отметил он.
Уманский также добавил, что АТОР видит растущую с каждым годом популярность Крыма как туристического региона. "Туристов с каждым годом прибавляется. Это один из лучших регионов для отдыха в нашей стране", — сказал он.