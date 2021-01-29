ПЕТРОЗАВОДСК, 29 янв — ПРАЙМ. Соглашения по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России, которые были заключены в декабре, дали сигнал рынку, по яйцам подобное соглашение не понадобится, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В России повышается утилизационный сбор на автомобили

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

"Я думаю, что нет", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, возможно ли аналогичное соглашение по ценам на яйца.

"Такой необходимости нет. Все-таки даже существующие соглашения по двум продуктам, по маслу и сахару, дали ощутимый результат, собственно, сигнал для того, что можно коллегам вовремя договариваться", — добавил министр.

По данным Росстата, куриные яйца в России за 2020 год подорожали на 15,1%, а за декабрь — на 13,2% к ноябрю. Производители объясняют рост цен на яйца рядом факторов, среди которых — увеличение себестоимости производства, на которое повлияло подорожание сырья для производства кормов и рост курсов валют.

В четверг в пресс-службе Минпромторга РФ сообщили РИА Новости, что проблем с поставками яиц в России нет, и в настоящее время планы о фиксации цен по аналогии с сахаром и подсолнечным маслом отсутствуют. Министерство отметило: несмотря на рост цен на яйца в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, в январе уже отмечено снижение стоимости продукции.