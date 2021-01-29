МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Задолженность россиян перед российскими банками по ипотеке в декабре выросла на 1,7% и впервые достигла отметки в 9,1 триллиона рублей, следует из материалов ЦБ.

Банки за последний месяц прошлого года нарастили выдачи ипотеки на 12,2% — до 211,5 тысячи ссуд. Им в декабре не хватило лишь 714 ипотечных кредитов, чтобы достичь рекордного уровня октября 2020 года. Эксперт предупредил, что ипотека может стать недоступной

При этом объем выданных кредитов стал абсолютным историческим максимумом, увеличившись за месяц на 14% — до 560,1 миллиарда рублей.

Средняя ставка по ипотеке в декабре снизилась на 0,02 процентного пункта — до 7,36%.