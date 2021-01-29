МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Внуково" в апреле планирует возобновить ежегодную индексацию тарифов для авиакомпаний, она не превысит уровень инфляции, сообщила РИА Новости представитель аэропорта.

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"Внуково" на фоне падения авиаперевозок из-за пандемии коронавируса в 2020 году не повышал сборы и тарифы для авиакомпаний. "Шереметьево" принял аналогичное решение. "Домодедово" весной прошлого года отложил плановый пересмотр тарифов и повысил их с 1 октября.

"В международном аэропорту "Внуково" планируется ежегодная индексация тарифов на уровень, не превышающий инфляцию. Индексация запланирована на апрель", — сказала представитель аэропорта.