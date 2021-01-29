МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Объем перевозок грузов морским транспортом в РФ по итогам 2020 года вырос на 42,5% по сравнению с 2019 годом — до 24,6 миллион тонн, следует из данных Росстата.

Как отмечается в материалах, из следовавших морем грузов большая часть в 2020 году отправлена в каботажном плавании — 14,9 миллиона тонн, в заграничном — 9,6 миллиона тонн.

Согласно данным, небольшое снижение по итогам прошедшего года наблюдалось в перевозках внутренним водным транспортом — на 8,3%, до 99,1 миллиона тонн. Из них за отчётный период 69,1 миллиона тонн отправлено во внутреннем сообщении и чуть более 30 миллионов тонн — в заграничном. Как понять, что обвал доллара уже начался

Минэкономразвития осенью прогнозировало рост перевозок через морские порты РФ в 2002 году на 9,7% — до 20,3 миллионов тонн. Объем грузовых перевозок в 2023 году оценивался в 20,81 миллиона тонн (рост на 12,4% по сравнению с 2019 годом). Ведомство ожидало также снижения перевозок за отчётный период грузов внутренним водным транспортом на 0,6% — до 107,5 миллионов тонн, а в 2023 году – рост на 5,5%, до 114 миллионов тонн.

Как ранее сообщали РИА Новости в Росморречфлоте, динамика перевозки грузов внутренним водным транспортом в навигацию 2020 года практически никак не зависела от пандемии. Еще в сентябре в агентстве отмечали, что наблюдается небольшое снижение перевозок на некоторых направлениях РФ, но в ряде случаев это вызвано сезонностью некоторых номенклатур.