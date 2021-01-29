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"Аэрофлот" в апреле сократит частоту рейсов по ряду направлений
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"Аэрофлот" с 28 марта по 30 апреля сокращает частоту полетов по ряду зарубежных направлений, в частности в Анталью, Каир и Минск, сообщает авиакомпания. "Аэрофлот" временно вносит... ПРАЙМ, 29.01.2021
россия, авиа, аэрофлот, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 28 марта по 30 апреля сокращает частоту полетов по ряду зарубежных направлений, в частности в Анталью, Каир и Минск, сообщает авиакомпания.
"Аэрофлот" временно вносит изменения в программу международных регулярных рейсов. С 28 марта по 30 апреля сокращается частота полётов из Москвы в Анталью, Белград, Бишкек, Дели, Дубай, Женеву, Каир, Лондон, Минск, Нур-Султан, Сеул, Токио, Хельсинки", — говорится в сообщении.
Пассажирам отменённых рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы, либо будут возращены денежные средства в соответствии с формой оплаты и действующими правилами.