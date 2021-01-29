МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 28 марта по 30 апреля сокращает частоту полетов по ряду зарубежных направлений, в частности в Анталью, Каир и Минск, сообщает авиакомпания. Россия с восьмого февраля возобновляет авиасообщение ещё с двумя странами

"Аэрофлот" временно вносит изменения в программу международных регулярных рейсов. С 28 марта по 30 апреля сокращается частота полётов из Москвы в Анталью, Белград, Бишкек, Дели, Дубай, Женеву, Каир, Лондон, Минск, Нур-Султан, Сеул, Токио, Хельсинки", — говорится в сообщении.

Пассажирам отменённых рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы, либо будут возращены денежные средства в соответствии с формой оплаты и действующими правилами.