МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-ноябре выросла на 3,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 31,2%, сообщает Росстат.
По оперативным данным службы, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 10,283 триллиона рублей (39,2 тысячи организаций получили прибыль в размере 15,066 триллиона рублей, 17,7 тысячи организаций имели убыток на сумму 4,783 триллиона).
В январе-ноябре 2019 года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составлял 15,092 триллиона рублей.
Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых выросла до 37% с 30,6% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 27% организаций против 25,1% годом ранее. В строительстве убыточными в январе-ноябре оказались 28,1% компаний против 27,6% за аналогичный период прошлого года.
В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 20,9% компаний против 21,1% год назад. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 19% против 19,8% годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 34,7% против 31,4%.
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