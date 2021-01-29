МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-ноябре выросла на 3,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 31,2%, сообщает Росстат. Экспорт нефти из России достиг минимума за 16 лет

По оперативным данным службы, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 10,283 триллиона рублей (39,2 тысячи организаций получили прибыль в размере 15,066 триллиона рублей, 17,7 тысячи организаций имели убыток на сумму 4,783 триллиона).

В январе-ноябре 2019 года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составлял 15,092 триллиона рублей.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых выросла до 37% с 30,6% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 27% организаций против 25,1% годом ранее. В строительстве убыточными в январе-ноябре оказались 28,1% компаний против 27,6% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 20,9% компаний против 21,1% год назад. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 19% против 19,8% годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 34,7% против 31,4%.