МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Рестораны Москвы в первую очередь пытаются решить проблемы, возникшие в результате ограничительных мер по коронавирусу, получение звезд Michelin для них на настоящий момент не является основной задачей, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Ранее французский шеф-повар Юбер Дюшен в интервью РИА Новости сказал, что ресторанам Москвы, которые хотят получить звезды Michelin, необходимо сохранять русскую индивидуальность, быть приверженным традициям и не теряться в европейской кухне. Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

"Акцент на блюда русской кухни в меню — совершенно необязательное условие. Поэтому это лишь предположение коллеги из Франции. В настоящее время у отрасли есть более острые проблемы. Рестораны стремятся выжить после локдауна, после падения спроса на питание вне дома", — сказал Миронов.

Оборот общественного питания в России в 2020 году стал снижаться из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. Уменьшение показателя в годовом выражении в марте произошло впервые с апреля 2017 года. При этом падение ресторанного рынка на 52,9% в мае, когда ограничения на работу ресторанов еще сохранялись, стало рекордным за все время наблюдений.

"Сейчас перед нами стоят совсем другие задачи: получение Michelin — это, конечно, здорово, но никто к этому особенно не готовится. Кроме того, рестораны совершенствуются каждый год, мы все время стремимся стать лучше, независимо от наличия или отсутствия звезд Michelin", — добавил омбудсмен. Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке

Гид Michelin – наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира. Он выпускается с 1900 года. В декабре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ресторанный рейтинг Michelin Guide впервые придет в российскую столицу в 2021 году.