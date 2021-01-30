МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Газета Times после вопроса британских депутатов о санкциях против России посчитала имущество Романа Абрамовича, утверждая, что российский предприниматель владеет активами на сумму более 200 миллионов фунтов стерлингов. Миллиардер продал квартиры на Манхэттене на 900 миллионов долларов

Газета со ссылкой на собственное расследование и данные неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International сообщает, что Абрамовичу, в частности, принадлежит квартира в жилом комплексе Cheyne Terrace в престижном районе Лондона Челси и индийский ресторан Dip In Brilliant. Как отмечает издание, ранее о причастности предпринимателя к этим двух объектам недвижимости не сообщалось. По данным газеты, квартиру в Cheyne Terrace, в которой есть спортзал, спа и винный погреб, Абрамович приобрел в 2017 году за 8,75 миллиона фунтов стерлингов. Она находится рядом с тремя другими объектами недвижимости "с видом на Темзу", которые предприниматель приобрел ранее за 25 миллионов фунтов стерлингов, но впоследствии продал.

В 2018 году, как отмечает издание, Абрамович также купил трехэтажный пентхаус в комплексе Chelsea Waterfront, стоимость которого составляла 22 миллиона фунтов стерлингов. Как пишет газета, "нехарактерно", что жилье было куплено на имя предпринимателя — большая часть его недвижимости приобреталась через холдинговую компанию Fordstam.

"Жемчужиной в британской империи" Абрамовича, сообщает издание, можно назвать его 15-комнатный особняк в Kensington Palace Gardens. Как отмечает газета, сейчас его стоимость, предположительно, составляет 125 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее министр по делам Европы Венди Мортон, выступая в парламенте, заявила, что Великобритания внимательно следит за развитием ситуации в России вокруг ареста оппозиционера Алексея Навального и задержаний его сторонников и не исключает новых санкций, хотя о конкретике говорить преждевременно. В мире появился ещё один миллиардер

Отвечая на вопрос парламентариев, будут ли введены санкции против лиц, упомянутых в списке от сторонников Алексея Навального, в том числе в отношении владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича, Мортон попросила не торопить события и не заниматься спекуляциями. Она отметила, что Британия заморозит российские государственные активы, если получит данные, что их могут использовать для причинения вреда британским гражданам.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.