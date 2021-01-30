МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. РЖД расторгли договоры аренды с владельцами нестационарных точек торговли у вокзалов Москвы и Подмосковья, но фиксируют случаи неправомерного использования площадей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

РЖД ранее сообщали, что приступают к программе формирования комфортной и безопасной среды на остановочных пунктах и вокзалах, а одним из ее элементов является создание нового архитектурного облика объектов нестационарной торговли и услуг, согласованного с соответствующими органами исполнительной власти города Москвы и Московской области. Указанные объекты будут предложены арендаторам в новом формате. В пресс-службе РЖД РИА Новости тогда сообщали, что договоры аренды по нестационарным точкам в Москве и Московской области будут расторгнуты. РЖД готова соблюдать "антиковидные" меры на международных направлениях

"Требования законодательства РФ дают право расторгнуть договоры в одностороннем порядке при условии уведомления арендатора за один месяц до даты расторжения договора. Учитывая, что дата расторжения договора наступила 29 января 2021 года, представители ОАО "РЖД" начали серию проверок исполнения арендаторами данного решения. Первой стала проверка Курского вокзала. В ходе мероприятий фиксируются фактически используемые третьими лицами площади без договорных оснований", — сообщили в РЖД в субботу.

По результатам этой работы будут определены необходимые меры по защите имущественных прав и интересов РЖД, в том числе начислена плата за неправомерное использование имущества. Электроника подорожает: есть ли смысл покупать ее сейчас

"В последующем аналогичные проверки будут проведены и на других вокзалах города Москвы", — добавили в компании.

Там напомнили, что расторжение затронет только договоры аренды по объектам нестационарной торговли. Так, например, в Московской области речь идет о 64 договорах аренды из 652, а в Москве о 148 из 1332. Арендные отношения с иными арендаторами имущества в железнодорожных вокзальных комплексах будут сохранены.