МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ выдвинуло кандидатов для представителей в совет директоров и ревизионную комиссию Первого канала, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей РФ в совет директоров и ревизионную комиссию АО "Первый канал" (город Москва) согласно приложению", — говорится в документе.

Росимуществу поручается обеспечить включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам.

В список кандидатов в совет директоров вошли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, замруководителя аппарата правительства РФ Леонид Левин, помощник президента РФ Максим Орешкин, председатель правления АО "Страховое общество газовой промышленности" Антон Устинов, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, руководитель департамента – старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь, замруководителя департамента – старший вице-президент ВТБ Светлана Федоренко, начальник управделами президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов.

В список кандидатов в ревизионную комиссию гендиректор АО "Внешнеэкономическое объединение "Автопромимпорт" Евгений Казанов, замначальника управления Росимущества Ольга Рязанова, замдиректора департамента – начальник отдела Минцифры Геннадий Трубицын.