МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Плата за проезд большегрузного транспорта массой более 12 тонн в счет ущерба, причиняемого федеральным трассам, в системе "Платон" с 1 февраля повышается на 14 копеек — до 2,34 рублей за километр пройденного пути, следует из сообщения Росавтодора. 

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Ранее размер платы в рамках госсистемы составлял 2,2 рубля за километр пути. Согласно постановлению правительства, он подлежит ежегодной индексации на уровень инфляции. Росавтодор в июле 2020 года публиковал прогнозируемый размер платы с 1 февраля 2021 года — 2,31 рубля за километр.

По данным к середине января, свыше 617 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в "Платоне" более 1,42 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям. "Платон" пополнил Федеральный дорожный фонд на 126 миллиардов рублей, еще почти 7 миллиардов перечислено за счет штрафов с нарушителей.

В 2020-2022 годах эти средства Росавтодор направляет на капитальный ремонт федеральных автодорог. В частности, в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 субъектах РФ – капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов.

Первым объектом, введенным в эксплуатацию в 2021 году на деньги "Платона", стал мост через реку Сильга в Челябинской области. Движение по обновленному 72-метровому сооружению под Юрюзанью, как сообщает Росавтодор, открыто в полном объеме, все ограничения сняты. Капремонт моста должен был завершиться осенью 2021 года, но мостовики справились с задачей на полгода раньше.

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