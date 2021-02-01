ПРАГА, 1 фев – ПРАЙМ. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" вполне могла бы использоваться в Чехии, заявил чешский президент Милош Земан. Билл Гейтс прокомментировал свою "причастность" к пандемии коронавируса

"Я всегда руководствуюсь мнениями экспертов. Знаю, что (экс-глава минздрава) профессор Роман Примула рекомендовал (к использованию в Чехии) "Спутник V". Знаю, что "Спутником V" уже вакцинируют в Венгрии. Ну и я не имею вообще ничего против того, если специалисты это решат, чтобы этот материал для прививок был задействован и у нас. Это в любом случае лучше, нежели чтобы здесь умирали люди только из-за недостатка вакцин", — сказал Земан, выступая по пражскому радио Frekvence 1.

По словам Земана, в Чехии ежедневно из-за коронавируса умирает около 150 человек, что равно населению одной чешской или моравской деревни. Он также добавил, что при необходимости может обратиться к РФ "с просьбой о помощи".

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