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https://1prime.ru/society/20210130/832930495.html
Российскую вакцину "Спутник V" зарегестрировали в ещё одной стране
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Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщило в субботу министерство здравоохранения страны. "Вакцине "Спутник V" в рамках экстренной процедуры... ПРАЙМ, 30.01.2021
россия, тунис, коронавирус, спутник v, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАИР, 30 янв – ПРАЙМ. Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщило в субботу министерство здравоохранения страны.
"Вакцине "Спутник V" в рамках экстренной процедуры выдана временная регистрация на один год для распространения на тунисском рынке", — сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Регистрация выдана на основе оценки результатов клинических испытаний вакцины.
Это уже третья страна в Африке после Алжира и Гвинеи, зарегистрировавшая вакцину.
По данным минздрава, с начала пандемии в Тунисе зафиксировали более 206 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 154 тысяч человек, скончались 6599.
Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.