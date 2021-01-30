КАИР, 30 янв – ПРАЙМ. Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщило в субботу министерство здравоохранения страны. Однокомпонентная вакцина от COVID "Спутник Лайт" появится в феврале

"Вакцине "Спутник V" в рамках экстренной процедуры выдана временная регистрация на один год для распространения на тунисском рынке", — сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.

Регистрация выдана на основе оценки результатов клинических испытаний вакцины.

Это уже третья страна в Африке после Алжира и Гвинеи, зарегистрировавшая вакцину.

По данным минздрава, с начала пандемии в Тунисе зафиксировали более 206 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 154 тысяч человек, скончались 6599. Ученые раскрыли, как коронавирус действует на легкие

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.