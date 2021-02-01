МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Число российских компаний, которые учреждены иностранцами, сократилось более чем на треть в прошлом году, а с 2018 года упало вдвое. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рассветы сервиса информационно-аналитических услуг в сфере бизнеса Kartoteka.ru, сделанные на базе ЕГРЮЛ.

Так, в 2018 году зарубежные юридические и физические лица учредили на территории России 2 931 компанию, в 2019 году — 2 247 компаний, а в 2020-м — 1 443 компании. При этом статистика не является исчерпывающей, так как в ЕГРЮЛ может не указываться гражданство иностранного учредителя.

Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), всего по итогам 2020-го в России создали 214 600 коммерческих организаций. Подсчитанное количество компаний с иностранными учредителями составляет всего 0,7% от общего числа. Приток прямых иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании в ушедшем году снизился более чем в 20 раз по сравнению с 2019 годом, до 1,4 миллиарда долларов.

Пандемия коронавируса, несомненно, существенно повлияла на сокращение новых учрежденных иностранцами компаний в 2020 году. В целом регистрация новых бизнесов в России в прошлом году замедлилась на 24% (было открыто на 66,5 тыс. меньше новых компаний, чем в 2019-м). Представитель аудиторско-консалтинговой компании "Финэкспертиза" отметил, что "люди не спешили или попросту не могли открывать свое дело в условиях карантинных ограничений, падения спроса и общей неопределенности".

По оценке Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), общий приток прямых иностранных инвестиций в экономику России в 2020-м уменьшился в 29 раз, до 1,1 миллиарда долларов по сравнению с 32 миллиардами долларов в 2019 году.