МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко считает, что Дальний Восток обладает самым большим потенциалом для взрывного развития туризма в стране, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева.

"Дальний Восток, пожалуй, обладает самым большим потенциалом для взрывного роста туризма. Но нужно создать комфортные условия и повысить качество туристического продукта, реализовать инвестиционный потенциал регионов", — приводятся слова Чернышенко, сказанные на совещании по развитию Дальнего Востока. Туризм в Петербурге рухнул на 70% из-за COVID

По его мнению, важно выстроить с инвесторами партнерские отношения, сопровождать от момента возникновения идеи до ее воплощения. "Для этого государство создает специальные условия по защите прав инвесторов, для реализации эффективного взаимодействия субъект-инвестор-государство, когда государство берет на себя нагрузку по невозвратным или тяжело окупаемым инвестициям, а инвестору дают возможность участвовать в интересных окупаемых проектах, привлекая в том числе и внешнее финансирование. Например, для субсидирования процентных ставок или предоставления других механизмов – таких, как инфраструктурные облигации", — отметил вице-премьер.

Чернышенко подчеркнул, что туризм создает большое количество рабочих мест и дает мультипликативный эффект для роста экономики, затрагивая более 50 различных отраслей, включая промышленность, строительство, сельское хозяйство и другие направления — такие, как патриотическое воспитание, имидж регионов, в том числе на международной арене. В России могут ужесточить требования к зарубежным IT-компаниям

По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина Ростуризм и корпорация "Туризм.РФ" разрабатывают межрегиональную туристическую схему для создания комплексного туристического плана развития Дальневосточного федерального округа.

"На Дальнем Востоке уникальная природа, традиции, и только коллеги на местах лучше знают наиболее привлекательные территории и перспективы роста. Задача корпорации — обеспечить синергию всех участников этого сложного процесса, интегрировать и синхронизировать новые туристические проекты с уже существующими планами развития регионов для их дальнейшего сбалансированного социально-экономического развития. Для нас важно создать комфортные условия для путешествий внутри страны, чтобы при прочих равных условиях туристы отдавали предпочтение не зарубежным, а российским курортам", – подчеркнул Чернышенко.