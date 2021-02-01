МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Срок "гаражной амнистии" планируется продлить на три месяца — до 1 марта 2026 года, чтобы не создавать ажиотаж в Росреестре среди граждан в конце года, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

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"Из тех (предложений), которые поступили и которые уже обсуждали, и, скорее всего, будем учитывать… Надо не 1 января (2026 года) заканчивать, а 1 марта, чтобы не было в Росреестре к концу 2025 года гонки с препятствиями и ажиотаж не создавать. Дальше, наверное, нужно будет подавать одно заявление, а не два, как сейчас указано", — сказал Крашенинников на пресс-конференции, посвященной законопроекту о "гаражной амнистии".

Кроме того, по его словам, будет проработан вопрос наследования.

"Я сам достаточно сильно занимаюсь наследственным правом и понимаю, что здесь любая штука, котора не проработана, она будет в минус гражданам играть. Поэтому мы, конечно, попробуем эти вопросы тоже учесть, связанные с наследованием, потому что часто так бывает, что передавали по наследству, передавали какую-нибудь членскую книжку, а в свидетельство о наследовании это не попало, и, конечно, там будут возникать проблемы", — сказал он.