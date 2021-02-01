МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских аэропортов в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 41,4%, следует из данных Росавиации. Как понять, что обвал доллара уже начался

В 2020 году аэропорты России обслужили 129,6 миллиона человек, годом ранее — 220,9 миллиона. Следовательно, пассажиропоток снизился примерно на 41,4%.

Количество пассажиров на внутренних линиях сократилось на 23,2%, до 112,4 миллиона, на международных — на 76,9%, до 17,2 миллиона.