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2021
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Пассажиропоток аэропортов России в 2020 году снизился на 41,4%
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Пассажиропоток российских аэропортов в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 41,4%, следует из данных Росавиации. В 2020 году аэропорты России обслужили 129,6 миллиона... ПРАЙМ, 01.02.2021
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских аэропортов в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 41,4%, следует из данных Росавиации.
В 2020 году аэропорты России обслужили 129,6 миллиона человек, годом ранее — 220,9 миллиона. Следовательно, пассажиропоток снизился примерно на 41,4%.
Количество пассажиров на внутренних линиях сократилось на 23,2%, до 112,4 миллиона, на международных — на 76,9%, до 17,2 миллиона.