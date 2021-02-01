МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Большинству российских работодателей будет невыгоден переход на четырехдневную рабочую неделю, ведь количество выходных увеличится, а в случае работы в такой день ее придется оплачивать по двойному тарифу, заявил РИА Новости общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей Дмитрий Порочкин.

Ранее в понедельник зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею 4-дневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.

"Для большинства работодателей такой переход будет абсолютно не выгоден. По действующему законодательству, работа в выходной день оплачивается сотруднику в двойном размере. И, если количество выходных дней в неделе увеличится, всем работодателям, чьи сотрудники работают по графику, в том числе в выходные дни, придется оплачивать вновь образованный выходной день, а значит, фонд оплаты труда увеличится при таких же оборотах", — прокомментировал Порочкин, который также является членом генсовета Партии Роста. Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

При этом он уточнил, что у каждого работодателя свои правила и свой график работы. "Кто-то оплачивает рабочие дни или смены, кто-то рабочие часы. Если при работе на пятидневке количество рабочих часов в рабочем дне останется таким же, то при добавлении выходного дня, сотрудники потеряют в окладе. Если рабочий день удлинят, то возможно заработная плата останется такой же", — объяснил он.

При этом для тех, кто работает в графике, за счет оплаты работы в двойном размере в выходные дни заработная плата может даже вырасти, отметил омбудсмен.

Говоря о влиянии перехода на четырехдневку на экономические показатели, Порочкин заметил, что необходим тщательный анализ каждого сектора. "Возможно, в рамках каких-то сфер это и будет способствовать росту экономики, а для других — приведет к критическому спаду", — заключил он.