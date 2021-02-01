МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Основным риском продления льготной ипотеки на новостройки под 6,5% в России остаётся продолжающийся рост цен на жилье, заявил РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании с банкирами заявил, что льготная ипотека под 6,5% помогла многим семьям и поддержала строительный сектор.

Пивень согласен, что в целом льготное кредитование сыграло позитивную роль для развития ипотеки в 2020 году, однако необходимость сохранять льготы должна быть определена из того, насколько дальнейший рост сектора "нивелируется риском перегрева". Путин рассказал, кому и как помогла льготная ипотека

"Основным риском остаётся продолжающийся рост цен рынка недвижимости, который подталкивается относительно низкой стоимостью кредита. В ситуации, когда это спровоцирует рост ежемесячного платежа по кредиту, это может привести к росту неработающих кредитов", — отметил Пивень.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти РФ продлили программу до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы будет принято в конце первого полугодия 2021 года. При этом ЦБ неоднократно отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.