МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Принадлежащая владельцу "Муз ТВ" Ивану Таврину компания Kismet Acquisition One Corp. создаст совместный бизнес с Nexters — разработчиком игры Hero Wars RPG. По итогам сделки Nexters станет публичной компанией. Об этом написал РБК со ссылкой на поступившее к нему сообщение Kismet. Бизнес предостерегли от перехода на четырехдневную неделю

Основатели Nexters, Андрей Фадеев и Борис Герцовский вместе с нынешними акционерами Игорем и Дмитрием Бухманами (создателями одного из крупнейших в мире разработчиков мобильных игр Playrix) передадут 92% своей доли в совместную структуру. Общий бизнес оценивается в 1,9 миллиарда долларов.

По условиям сделки Kismet Acquisition One Corp. инвестирует 150 миллионов долларов в Nexters. Столько же получат действующие акционеры. На это компания Таврина направит 250 миллионов долларов, привлеченных на NASDAQ, и еще 50 миллионов долларов — от аффилированной Kismet Capital Group.

Как отмечается в сообщении, Kismet Acquisition One Corp. в августе 2020 года первичное размещение акций на NASDAQ и привлекла 250 миллионов долларов — инвесторам предложили 25 миллионов акций по 10 долларов за штуку. На 29 января 2021 года, на момент закрытия торгов, бумаги компании торговались по 10,47 доллара за штуку.

Капитализация компании составила 332,4 миллиона долларов с учетом 6,75 миллиона акций, оставшихся у Таврина. Кроме того, на NASDAQ торгуются расписки, которые равны одной акции и половине одного варранта.