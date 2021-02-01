МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения Армении одобрило применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет об одобрении российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Армения", — заявили в фонде.

Решение об одобрении вакцины принято указом министерства здравоохранения на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении также отметили в РФПИ.

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе. Минздрав планирует начать испытывать "Спутник V" на онкобольных

"Число государств-партнеров России по СНГ, которые разрешили применение вакцины "Спутник V" на своей территории, постоянно увеличивается. Сегодня мы объявляем об одобрении препарата Министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса. Рассчитываем, что наше сотрудничество поможет обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену ограничений, введенных в связи с коронавирусом", — приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.