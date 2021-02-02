МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Сложные административные процедуры, проблемы с подключением к сетям, а также выявленные недоделки в новостройках могут стать причиной затягивания ввода домов в эксплуатацию, мешающей застройщикам начать выдачу ключей дольщикам в полностью построенных домах, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость. Россиянам напомнили о налоговых изменениях в сфере недвижимости

Как объяснил генеральный директор девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин, ввод дома в эксплуатацию – это многоступенчатая процедура, в которой задействованы множество инстанций. После завершения строительных работ на объект приезжают сотрудники службы стройгоснадзора, которые проводят ревизию дома на факт соответствия документации и действующим нормам. Если обнаружены недостатки или несоответствия, то они находят отражение в соответствующем предписании.

"Прежде чем ввести дом в эксплуатацию, девелоперу нужно получить заключение о соответствии возведенного объекта проектной документации. Если комиссия устанавливает, что объект не соответствует по каким-то параметрам своему проекту, то девелоперу приходится исправлять нарушения, а это требует времени", — отметила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Если застройщик задерживает ввод эксплуатацию готового дома, то это значит, что здание только с виду готово. Скорее всего, при финальной экспертизе, причем самим застройщиком или при регулярном осмотре стройнадзора, выявились какие-либо грубые нарушения, которые, очевидно, не позволят сдать дом в срок, добавил совладелец группы "Родина" Владимир Щекин.

Основные причины отказа в выдаче разрешения на ввод связаны либо с отсутствием документов, которые необходимо предоставить (правоустанавливающие документы на земельный участок, градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство, заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, схемы расположения коммуникаций и другие), либо наличием неточностей и ошибок в документах, уточнил управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Кроме того, продолжил он, причиной могут стать допущенные при строительстве нарушения, неисправное инженерное оборудование либо несоответствие объекта проектной декларации.

"Внешне объект может выглядеть готовым и пригодным для проживания, но работы в нем еще не окончены, а на их завершение у застройщика не хватает средств", — подчеркнул Колочинский.

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