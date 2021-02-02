МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Вторичное жилье в России в январе продолжило дорожать: в тройку лидеров по росту цен вошли Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород, выяснила для РИА Новости оценочная группа компаний SRG. Эксперты объяснили, почему может затянуться передача квартир дольщикам

По данным компании, стоимость вторичной недвижимости в Санкт-Петербурге в январе 2021 года выросла на 20,93% в годовом выражении и на 2,07% по сравнению с декабрем. Стоимость квадратного метра в Северной столице в январе 2021 года составила 141 166 рублей, тогда как год назад цена была 116 739 рублей.

На втором месте расположилась Москва, в которой рост цен за год составил 16,93%, а за месяц — 0,8%. Стоимость квадратного метра в столице за год подскочила на 34,6 тысячи рублей, до 239 289 рублей.

В Нижнем Новгороде цены за год выросли на 11,43%, в результате стоимость "квадрата" стала составлять 71 301 рубль. При этом данный город лидирует по росту цен в январе этого года, когда по сравнению с декабрем цены выросли на 2,21%.

SRG собрала для РИА Новости топ-20 городов по росту стоимости жилья. Так, на четвертом месте после Нижнего Новгорода – Красноярск, рост в годовом выражении – 11,17%, далее — Воронеж (11,04%), Омск (11,02%), Тюмень (10,82%), Казань (10,35%), Новосибирск (9,90%), Уфа (7,76%). На 11-м месте – Екатеринбург (7,25%), далее идут: Саратов (7,03%), Краснодар (6,31%), Волгоград (6,27%), Челябинск (6,18%), Ижевск (5,51%), Пермь (5,3%), Ростов-на-Дону (4,34%), Тольятти (4,18%). Замыкает топ – 20 Самара (3,74%).

Вместе с тем, аналитики зафиксировали снижение количества предложений на рынке вторичного жилья. "Покупатели активизировались, но продавцы не торопятся выставлять квартиры даже с учетом повышенного спроса и стоимости", — указывается в исследовании. Так, объем предложения во всех 20-ти городах за год сократился, больше всего в Омске – 41,19%, Санкт-Петербурге (40,98%) и Волгограде (31,57%). Москва оказалась по этому показателю на четвертом месте с 29,32%.

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