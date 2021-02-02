МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Фармацевтическая компания "Промомед", производящая препарат от коронавируса "Арепливир", выходит на плановый уровень поставок в России, для экспорта пока недостаточно продукции, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании Андрей Младенцев.

В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". В середине октября Минздрав зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции. Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке

"Мы только сейчас выходим на плановый уровень поставок в России, поэтому у нас пока для экспорта не хватает продукции. Но мы безостановочно работаем над развитием мощностей производства. Это не связано с конкретной задачей "Арепливира", это связано со всеми препаратами, которые мы выпускаем, в том числе с "Арепливиром", — рассказал Младенцев.

По его словам, в прошлом году компания произвела более 2 миллионов упаковок данного препарата. "Мы смогли поставить столько "Арепливира", сколько у нас у нас просили наши дистрибуторы и лечебные учреждения. Мы ушли на новогодние каникулы с чувством выполненного долга", — отметил исполнительный директор фармкомпании.

Также он рассказал, что сейчас "Промомед" производит 1 миллион упаковок "Арепливира" в месяц, к концу февраля — началу марта компания планирует увеличить производство до 2 миллионов упаковок в месяц.

Как отметил представитель компании, сейчас потребность в препарате не такая высокая, как была перед Новым годом. Билл Гейтс предупредил, что следующая пандемия будет в десять раз хуже

"Мы спокойно работаем и грузим в рабочем порядке. Наверное, с одной стороны, количество заболевших не растет так, как это было до Нового года. И, наверное, еще это связано с тем, что наши уважаемые конкуренты также смогли увеличить объем производства", — добавил Младенцев.