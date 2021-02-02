2021-02-02T15:06:04+03:00
2021-02-02T15:06:04+03:00
2021-02-02T15:06:04+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210202/832948371.html
"Яндекс.Такси": покупка активов "Везет" не требует согласования с ФАС
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сделка по покупке группой компаний "Яндекс.Такси" активов группы "Везет" по своим критериям не требует согласования в Федеральной антимонопольной службе России, сообщили РИА... ПРАЙМ, 02.02.2021
фас, россия, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83224/30/832243002.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83224/30/832243002.jpg
https://1prime.ru/images/83224/30/832243001.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83224/30/832243001.jpg
https://1prime.ru/images/83224/30/832243000.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83224/30/832243000.jpg
https://1prime.ru/business/20210202/832947601.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Сделка по покупке группой компаний "Яндекс.Такси" активов группы "Везет" по своим критериям не требует согласования в Федеральной антимонопольной службе России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Такси".
Ранее во вторник "Яндекс.Такси" сообщил, что покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний "Везёт". Сумма сделки составила 178 миллионов долларов.
Часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.
"Сделка не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом. Балансовая стоимость активов "Везет" попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству", — сказали в пресс-службе "Яндекс.Такси".
Летом ФАС отказала "Яндексу" в приобретении агрегатора такси "Везет". Как отмечает "Яндекс", в отличие от прежней новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов "Везет", действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение.
Читайте также:
В "Яндекс.Картах" появилась новая функция