МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Сделка по покупке группой компаний "Яндекс.Такси" активов группы "Везет" по своим критериям не требует согласования в Федеральной антимонопольной службе России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Такси". "Яндекс.Такси" покупает часть активов компании "Везёт"

Ранее во вторник "Яндекс.Такси" сообщил, что покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний "Везёт". Сумма сделки составила 178 миллионов долларов.

Часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.

"Сделка не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом. Балансовая стоимость активов "Везет" попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству", — сказали в пресс-службе "Яндекс.Такси".

Летом ФАС отказала "Яндексу" в приобретении агрегатора такси "Везет". Как отмечает "Яндекс", в отличие от прежней новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов "Везет", действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение.

Читайте также:

В "Яндекс.Картах" появилась новая функция