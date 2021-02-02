МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Французский ритейлер Leroy Merlin, специализирующийся на продаже товаров для дома, сада и ремонта, приостановит проект магазинов малого формата "Леруа Мерлен Городской" и закроет их в Москве, рассказала РИА Новости директор по внешним коммуникациям и корпоративному имиджу компании Лола Сатторова.

"Прошлый год помог нам пересмотреть приоритеты развития компании…. Именно поэтому на данном этапе развития компании мы приняли решение приостановить проект магазинов малых форматов", — сказала Сатторова.

Она рассказала, что пилотный проект магазинов малых форматов "Леруа Мерлен Городской" был запущен в 2018 году, всего было открыто три магазина, расположенных в Москве. "Яндекс.Такси" покупает часть активов компании "Везёт"

После их закрытия сотрудники продолжат свою работу в компании и будут переведены в другие магазины сети и центральный офис, заверила Сатторова. Приостановка проекта магазинов малого формата, по ее словам, поможет компании укрепить свое положение в других направлениях.

"В ближайшее время компания будет сфокусирована на трех стратегических целях: увеличение привлекательности омниканального магазина, развитие работы с профессионалами и электронная коммерция",- добавила она.

Leroy Merlin ("Леруа Мерлен") — международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи, сада, лидер на рынке строительных магазинов во Франции, Италии, Испании, Бразилии и России. Сеть объединяет более 450 магазинов в 13 странах мира. В составе российской сети находятся 110 магазинов в 64 городах страны.