МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. за прошлый год упала на 41%, до 9,616 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности этой американской корпорации.

Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила 1,71 доллара против 2,87 доллара на акцию годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного года при этом выросла на 2%, до 41,9 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания получила чистую прибыль в размере 594 миллиона долларов против убытка в 337 миллионов годом ранее. В пересчете на одну акцию прибыль составила 0,1 доллара против убытка в 0,06 доллара в четвертом квартале 2019 года. А квартальная выручка Pfizer выросла на 12%, до 11,684 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель в размере 12,24 миллиарда долларов. Италия собирается подать иск на Pfizer за задержки поставок вакцин

По итогам текущего года компания планирует получить выручку в размере 59,4-61,4 миллиарда долларов. Прогноз скорректированной разводненной прибыли на акцию составляет 3,1-3,2 доллара.

Кроме того, Pfizer отметила ожидаемое значительное влияние, которое разработанная совместно с BioNTech вакцина от коронавируса BNT162b2 окажет на общие результаты компании в 2021 году. Так, Pfizer прогнозирует, что выручка от реализации BNT162b2 в 2021 году составит около 15 миллиардов долларов. "Прогноз выручки от BNT162b2, включенный в финансовый прогноз Pfizer на 2021 год, в основном включает дозы, которые, как ожидается, будут доставлены в 2021 году в соответствии с существующими контрактами, и могут корректироваться в будущем по мере выполнения дополнительных контрактов", — указывает компания.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.