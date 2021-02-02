ЭЛИСТА, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов активнее способствовать вхождению местных производителей в крупные торговые сети, а также шире использовать для местных товаров розничные рынки и ярмарки.

Во время поездки в Элисту Мишустин встретился с представителями малого и среднего предпринимательства Калмыкии. Один из участников встречи поинтересовался у премьера, можно ли обязать крупные торговые сети в регионе заключать договоры с внешними товаропроизводителями. Мишустин увеличивает размер пособий некоторым россиянам

"Невозможно из министерства промышленности и торговли дотянуться до каждого магазина в регионе. Здесь значительную роль играет местная власть (…), губернатор должен сделать все возможное, чтобы региональные продукты оказались на прилавках в сетях. Чтобы у жителей региона была возможность выбора — покупать не только федеральную продукцию, но и свою, местную", — ответил глава правительства РФ.

Он подчеркнул, что поддержка товаропроизводителя — это, в первую очередь, работа, которая должна идти на местах. "Надо находить сбалансированные решения, в том числе организовывать розничные рынки и ярмарки в многолюдных местах. Это поддержит предпринимателей и самозанятых граждан, которые продают собственную продукцию из фермерских и личных подсобных хозяйств. Надо выделять им удобные места для развозной торговли (…), и покупатели от этого только выиграют", — сказал Мишустин.

Он также посоветовал представителям малого и среднего бизнеса, занятым в производстве сельхозпродукции, активнее пользоваться механизмами поддержки со стороны государства для модернизации пищевого оборудования.

Мишустин сообщил, что в течение следующих трех лет будет направлено около 3,6 миллиарда рублей на программу субсидирования скидок при покупке российского оборудования для пищевой и обрабатывающей промышленности. Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке

Кроме того, он напомнил, что свою программу реализует Фонд развития промышленности, где пищевые предприятия могут получить льготные займы на приобретение специализированного оборудования.

"Сейчас российские машиностроители предлагают большой выбор (оборудования) для различных стадий технологического цикла. Рассчитываю, что все больше российских пищевых предприятий будут покупать отечественное оборудование. Что пойдет на пользу и самой отрасли, и ее потребителям", — заключил премьер РФ.