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Богатейший бизнесмен оставит пост гендиректора своей компании
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Основатель компании Amazon Джефф Безос сообщил в письме сотрудникам, что в третьем квартале этого года он покинет пост гендиректора, его место займет Энди Джесси. "Рад сообщить,... ПРАЙМ, 03.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Основатель компании Amazon Джефф Безос сообщил в письме сотрудникам, что в третьем квартале этого года он покинет пост гендиректора, его место займет Энди Джесси.
"Рад сообщить, что в третьем квартале я перейду на должность исполнительного председателя совета директоров Amazon, а Энди Джесси станет генеральным директором", — говорится в письме, опубликованном на сайте компании.