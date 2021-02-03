МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Основатель компании Amazon Джефф Безос сообщил в письме сотрудникам, что в третьем квартале этого года он покинет пост гендиректора, его место займет Энди Джесси. Глава Amazon Безос стал первым миллиардером в истории с состоянием $200 млрд

"Рад сообщить, что в третьем квартале я перейду на должность исполнительного председателя совета директоров Amazon, а Энди Джесси станет генеральным директором", — говорится в письме, опубликованном на сайте компании.