МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Масштабировать вмешательство государства в российскую торговлю, в том числе — в ценообразование, не планируется, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении министерства. В Хабаровском крае выросли цены на бензин

Минпромторг в сообщении в среду указывает, что министр промышленности и торговли провел совещание с представителями федеральных и региональных торговых сетей России.

В ходе мероприятия была затронута тема соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые были заключены в декабре прошлого года.

"Благодарю всех участников соглашений. Совместными усилиями мы с вами смогли купировать проблему резкого роста цен на эти товары. Важно обеспечить соблюдение соглашений до завершения их срока действия, до 1 апреля этого года, и максимально использовать рыночный инструментарий, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций", — сказал Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

"Он добавил, что масштабирования государственного вмешательства в торговую сферу, в том числе в ценообразование, не планируется, а Минпромторг России выступает за максимальное сохранение рыночных механизмов", — добавляет министерство.

Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.

Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Участники совещания также рассказали о мерах, которые используются для минимизации роста цен на социально значимые товары.

Среди прочего, это переговоры с поставщиками о неповышении цен, обнуление наценок на социальные товары, активное внедрение собственных торговых марок.

"Одним из эффективных инструментов взаимодействия независимых торговых сетей с производителями было названо создание закупочных союзов. Такой формат может позволить небольшим торговым сетям и несетевой рознице приобретать товары у поставщиков по оптимальным условиям наравне с крупными сетями", — указывается в сообщении.

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