МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Чтобы доказать, что в квартире никто не проживает, нужно установить счетчики на воду, газ и свет. Если показатели счетчиков указывают, что потребления ресурсов не происходит, то и платежные квитанции будут приходить "с нулевой стоимостью". Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко. Названы самые дорогие квартиры в Москве

Если же счетчиков нет, то расчет коммунальных услуг будет производиться вне зависимости от того, живут там или нет – на основании числа прописанных в данной квартире человек, в соответствии со средним потреблением и тарифами.

Эксперт посоветовал предоставить справку о проживании в другом месте, и на основании этого документа управляющая компания сделает перерасчет за потребленные ресурсы за указанный период.

Такой же перерасчет можно сделать при оплате за вывоз мусора. Платить все равно придется, хоть и меньше. Юрист рассказал, за что могут арестовать квартиру

Однако в квартире, даже если вы не пользуетесь ресурсами (водой, газом и электричеством), все равно придется оплачивать счета за отопление и по общедомовым нуждам (к примеру, капремонт).

“Эти услуги предоставляются всем проживающим в многоквартирном доме вне зависимости от того, живут они в своих квартирах или нет – такие платежи обязательны для всех», — заключил эксперт.