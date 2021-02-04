МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon начал внедрение новых функций для B2B-продаж, в том числе возможности покупок товаров от селлеров маркетплейса и получение по ним вычета НДС, сообщили в компании. Ozon начал продавать страховые продукты

"B2B-клиентам будут доступны возможности маркетплейса, которые уже оценили клиенты — физические лица. В первую очередь, это отсутствие минимального порога стоимости заказа, бесконтактная оплата и различные варианты доставки в короткие сроки в любую точку России. Кроме того, для юрлиц реализован отдельный личный кабинет с электронным документооборотом", — говорится в сообщении.

Юридические лица смогут покупать товары продавцов маркетплейса Ozon и принимать к вычету НДС при их покупке. Таким образом B2B-покупатели площадки смогут сэкономить на покупках любых категорий товаров, рассказали в компании.

"Заявить НДС к вычету можно будет при покупке собственных товаров Ozon и товаров продавцов, работающих на общей системе налогообложения (ОСНО). Такие товары будут помечены в каталоге для юрлиц — в карточке появится их стоимость с и без НДС. После покупки юрлицо получит счет-фактуру от имени продавца, которую можно принять к налоговому учету", — говорится в сообщении. "Сбер" планирует развивать маркетплейс на базе goods.ru

"Развитие B2B-канала — одно из стратегических направлений Ozon в 2021 году…. Чаще всего бизнес-клиенты покупают в интернете электронику и офисную технику, в то время как маркетплейс может удовлетворить гораздо больше нужд таких заказчиков — от расходных материалов для салонов красоты до комплектующих автомастерских", — приводятся слова директора направления B2B-продаж Ozon Татьяны Абрамовой.

Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе представлено 9 миллионов товарных наименований более чем в 20 категориях. Основные акционеры компании — АФК "Система" и фонды Baring Vostok. В конце ноября Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже.