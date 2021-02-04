МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Крупнейший девелопер жилья в России ПИК запустил производство мебели под собственным брендом, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании. Forbes составил список "королей российской недвижимости"

Текущая мощность производства — 23 тысячи кухонь и 20 тысяч комплектов систем хранения в год. "С учетом роста спроса на такой продукт в будущем она может быть увеличена", — уточнил представитель компании.

Он добавил, что на в настоящее время около половины покупателей квартир, по оценке ПИК, заинтересованы в покупке квартиры с мебелью, и в будущем застройщик видит потенциал для роста этой доли.

В материалах ПИК отмечается, что в ближайшее время компания будет вести продажи квартир со встроенной мебелью в 13 проектах в Москве и Московской области, но не исключает расширения географии впоследствии.

ПИК работает с 1994 года и специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Бизнесмену Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании, банку ВТБ – 23%, еще 18% акций – в свободном обращении. По итогам 2020 года застройщик продал около 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Всего за год компания реализовала около 50 тысяч квартир.