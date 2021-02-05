2021-02-05T09:49:10+03:00
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Названо топливо, на котором будут летать самолеты будущего
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Самолеты в перспективе перейдут с использования керосина на водород, как более эффективный и экологически чистый вид топлива, однако такой переход будет сопровождаться изменением... ПРАЙМ, 05.02.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Самолеты в перспективе перейдут с использования керосина на водород, как более эффективный и экологически чистый вид топлива, однако такой переход будет сопровождаться изменением формы летательных аппаратов, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин.
"Я думаю, когда мы говорим о летательных аппаратах будущего, мы говорим именно о водородном топливе. Это уникальная история. Уникальность в том, что с точки зрения весовой эффективности, плотности энергии на килограмм массы, жидкий водород – это лучший аккумулятор энергии, в несколько раз лучше, чем керосин. Поэтому использовать его очень выгодно", — сказал Гордин.
Еще одной особенностью водорода по сравнению с керосином является то, что водород занимает больший объем, соответственно, для его размещения придется проектировать самолеты иных форм. "В аэродинамические схемы современных самолетов – "труба с крыльями" – скорее всего, необходимый объем водородного топлива вместе с пассажирами не "впишется", — сказал эксперт.
Помимо того, такие самолеты требуют создание соответствующей инфраструктуры по хранению и заправке криогенного водородного топлива, навыков работы с ним персонала аэропортов.