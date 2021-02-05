МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Российский бизнес назвал пандемию, падение цен на нефть и снижение ключевой ставки самыми значимыми для себя событиями 2020 года, следует из опроса, проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей среди своих участников.

Так, 89,1% опрошенных сообщили, что на них больше всего повлияли закрытие границ, разрывы технологических цепочек, ограничение на перемещения работников и другие последствия пандемии. 63,6% назвали среди главных событий падение цен на нефть в начале прошлого года, а 56,4% — последовательное снижение ключевой ставки Банком России до 4,25%. Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном с 15 февраля

В топ-5 значимых для бизнеса "событий" также вошли нестабильность на валютном рынке (50,9%) и оказание антикризисной поддержки (49,1%). Среди чуть менее популярных вариантов ответов оказались ускорение цифровизации в компаниях и органах власти (41,8%), принятие поправок в Конституцию РФ (40%), создание вакцин от коронавируса и начало вакцинации (38,2%).

Места ближе к концу первой десятки между собой разделили такие события, как реализация механизма "регуляторной гильотины", мораторий на проверки бизнеса и принятие Общенационального плана действий для восстановления экономики. За каждый из вариантов свои голоса отдали 34,5% респондентов.

События, связанные с пандемией, ожидаемо заняли лидерские позиции в опросе, прокомментировал РИА Новости президент РСПП Александр Шохин. Возможен ли в России "бунт спекулянтов" с Уолл-стрит

"Вместе с тем, бизнес уже высоко оценил и антикризисные, и системные меры поддержки, которые позволили многим компаниям не просто продолжить работу, а реализовывать инвестиционные программы, выйти на новые рынки, ускорить цифровизацию и в конечном итоге повысить эффективность и конкурентоспособность", — рассказал он агентству.

Продление программ поддержки бизнеса в 2021 году положительно скажется на дальнейшем развитии и укреплении российской экономики и качестве жизни граждан, добавил Шохин. "Тем не менее, к сожалению, ряд секторов по-прежнему находится в непростых условиях, требуется продление наиболее востребованных антикризисных мер, но в целом результаты опроса дают основания для определенного оптимизма", — резюмировал он.