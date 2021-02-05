МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. "Норникель" внимательно изучит решение суда о штрафе в 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске после получения полного текста постановления, по закону на его обжалование есть месяц, завила компания.

Арбитражный суд Красноярского края в пятницу принял решение взыскать с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора в 148 миллиардов. Эксперт рассказал, берут ли россияне займы на суд

"В соответствии с российским законодательством решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его изготовления в полном объеме, если оно не будет обжаловано. "Норникель" внимательно изучит постановление суда после получения его полного текста", — говорится в сообщении.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд.