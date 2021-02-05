МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Решение Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе по делу ЮКОСа может быть вынесено до конца 2021 года, сообщает пресс-служба министерства юстиции России.

В пятницу в Верховном суде Нидерландов состоялись очные слушания по кассационной жалобе России на постановление Апелляционного суда Гааги, оставившего в силе вынесенные в 2014 году арбитражные решения по делу ЮКОСа.

В ходе выступления в суде российские адвокаты изложили ключевые аргументы о серьезных изъянах арбитражных решений, проигнорированных апелляционной инстанцией. Китай раскручивает "бычий тренд" на нефтяном рынке и готовит сюрприз

"Решение Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе Российской Федерации может быть вынесено до конца 2021 года", — говорится в сообщении.

Как поясняет Минюст, российская защита обратила внимание на тот факт, что РФ не может считаться связанной арбитражной оговоркой, содержащейся в договоре к Энергетической хартии (ДЭХ), в условиях, когда этот международный договор не был ратифицирован.

"Кроме того, ДЭХ не может защищать так называемые инвестиции, которые фактически являлись выводом денег из РФ для целей их последующего отмывания и ухода от налогов, а компании-пустышки истцов не могут расцениваться как иностранные инвесторы, подлежащие защите в международном арбитраже", — отмечается в сообщении.

Помимо этого, поясняется, что предоставление защиты так называемым "инвестициям", сделанным истцами в результате противоправных действий в ходе приватизации ЮКОСа и последующего вывода акций и денег через сеть подставных компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, "противоречит публичному порядку Нидерландов и Европейского союза, равно как и международным договорам в сфере борьбы с коррупцией и легализацией преступных доходов".

Представители России особо отметили, что вопросы надлежащего толкования ДЭХ подлежат передаче на рассмотрение суда Евросоюза, так как касаются толкования права ЕС. "Северный поток 2" может попасть под управление американцев

Ранее Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство РФ о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа, обязывающих Россию выплатить экс-акционерам более 50 миллиардов долларов. Соответствующее решение было опубликовано на сайте инстанции.

В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.

Верховному суду Нидерландов предстояло оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.

По мнению Минюста РФ, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивали, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию. Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляли в Минюсте. Были перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.