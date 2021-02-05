МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Решение Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе по делу ЮКОСа может быть вынесено до конца 2021 года, сообщает пресс-служба министерства юстиции России.

В пятницу в Верховном суде Нидерландов состоялись очные слушания по кассационной жалобе России на постановление Апелляционного суда Гааги, оставившего в силе вынесенные в 2014 году арбитражные решения по делу ЮКОСа.

В ходе выступления в суде российские адвокаты изложили ключевые аргументы о серьезных изъянах арбитражных решений, проигнорированных апелляционной инстанцией.

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"Решение Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе Российской Федерации может быть вынесено до конца 2021 года", — говорится в сообщении.

Как поясняет Минюст, российская защита обратила внимание на тот факт, что РФ не может считаться связанной арбитражной оговоркой, содержащейся в договоре к Энергетической хартии (ДЭХ), в условиях, когда этот международный договор не был ратифицирован.

"Кроме того, ДЭХ не может защищать так называемые инвестиции, которые фактически являлись выводом денег из РФ для целей их последующего отмывания и ухода от налогов, а компании-пустышки истцов не могут расцениваться как иностранные инвесторы, подлежащие защите в международном арбитраже", — отмечается в сообщении.

Помимо этого, поясняется, что предоставление защиты так называемым "инвестициям", сделанным истцами в результате противоправных действий в ходе приватизации ЮКОСа и последующего вывода акций и денег через сеть подставных компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, "противоречит публичному порядку Нидерландов и Европейского союза, равно как и международным договорам в сфере борьбы с коррупцией и легализацией преступных доходов".

Представители России особо отметили, что вопросы надлежащего толкования ДЭХ подлежат передаче на рассмотрение суда Евросоюза, так как касаются толкования права ЕС.

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Ранее Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство РФ о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа, обязывающих Россию выплатить экс-акционерам более 50 миллиардов долларов. Соответствующее решение было опубликовано на сайте инстанции.

В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.

Верховному суду Нидерландов предстояло оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.

По мнению Минюста РФ, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивали, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию. Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляли в Минюсте. Были перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.