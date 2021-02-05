МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Московские студенты могут продлить свои проездные билеты начиная с 8 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Собянин назвал сроки снятия основных ограничений по коронавирусу в Москве

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 8 февраля студенты столичных вузов возвращаются к очному обучению. Студенты учились удаленно с 13 ноября.

"Ограничения снимают, и на очную учебу вновь возвращаются студенты. Их социальные карты разблокируют, а продлить билеты можно будет с 8 февраля в кассах метро и киосках Мосгортранса (смотря на какой вид транспорта на них записаны поездки). Билеты продлят с 13 ноября — дня блокировки. Мы восстановим поездки из расчета календарного месяца, поэтому, чтобы средства вернулись в полном объеме, лучше обращаться в кассы в начале месяца", — говорится в сообщении.

Отмечается, что если студент пополнял соцкарту на три месяца в октябре, то можно обратиться в кассы 8 февраля и получить компенсацию одного месяца плюс остаток дней до конца февраля. А обратившись в кассы 1 марта, можно получить компенсацию за два месяца (март и апрель). В случае если студент пополнял соцкарту на три месяца в ноябре, то можно обратиться в кассы 8 февраля и получить компенсацию на два месяца плюс остаток дней до конца февраля или обратиться 1 марта и получить компенсацию на три месяца — март, апрель и май. Если же студент пополнил социальную карту на один месяц в ноябре, то 8 февраля можно получить компенсацию остаток дней до конца февраля, а при обращении 1 марта компенсируют один месяц (март).

"Разблокировка коснется 374 тысяч карт студентов. Социальные карты разных групп москвичей разблокируются для проезда в транспорте по мере снятия ограничений. Так, например, в январе к нам начали возвращаться школьники. Сейчас разблокировано более 320 тысяч карт, продлено свыше 52 тысяч их билетов", — сообщил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.