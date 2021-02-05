ЛОНДОН, 5 фев — ПРАЙМ. Спад на жилую недвижимость зафиксирован в Великобритании впервые с апреля: в январе цены снизились на 0,3%, до 252 тысяч фунтов стерлингов, свидетельствуют данные консалтинговой компании Halifax. Пабы и бары Британии недосчитались пива и прибыли

По оценке Halifax, являющейся ипотечным подразделением британской Lloyds Banking Group, снижение цен на жилую недвижимость было обусловлено ослаблением бума покупки жилья в пандемию из-за приближающегося завершения льгот по гербовому сбору.

Однако, несмотря на снижение цен, стоимость типичного жилья остается примерно на 13 тысяч фунтов стерлингов выше, чем год назад, отметили в компании.

"Насколько долгим и глубоким окажется замедление (роста цен) сложно предсказать, учитывая преобладающую неопределенность, созданную пандемией. С учетом того, что часть экономики все еще закрыта, а безработица продолжает расти, на первый взгляд, все это указывает на замедление рыночной активности и понижательное ценовое давление в краткосрочной перспективе", — отметили в Halifax.

Также эксперты напомнили, что в 2020 году преобладала тенденция по поиску большего по площади жилья из-за необходимости работать удаленно. Если власти страны поддержат льготы и послабления в отношении недвижимости на фоне продолжающейся пандемии и карантина, то эта тенденция какое-то время еще будет поддерживать рынок, считают эксперты.