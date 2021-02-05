С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — ПРАЙМ. В Петербурге не должно возникнуть лавинообразного падения продаж жилья в случае отмены программы льготной ипотеки с 1 июля, заявил РИА Новости зампред комитета по строительству Санкт-Петербурга Евгений Барановский. Банк России выявил регионы с самой дорогой ипотекой

"Если эта мера поддержки перестанет действовать после 1 июля, то реакция рынка не заставит себя ждать, хотя я убежден, что лавинообразного падения продаж не будет. На сегодняшний день рынок спроса и предложения в Петербурге уравновешен, о последствиях можно будет рассуждать спустя несколько месяцев после отмены льгот, если таковое произойдет", — сказал он.

Запущенная прошлой весной в рамках антикризисных мер правительством программа субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5% спровоцировала повышенный спрос на жилье в стране, в том числе инвестиционный. Изначально программа действовала до 1 ноября, однако позже была продлена до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о ее дальнейшей судьбе будет принято в конце первого полугодия следующего года.

За постепенное сворачивание программы льготной ипотеки выступает Банк России, отмечая значительный рост цен на жилье и указывая на опасность избыточных рисков и дисбалансов на рынке. При этом представители регулятора не исключают возможность таргетированного продления программы после 1 июля в отдельных регионах.