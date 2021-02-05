МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Помидоры в России за январь подорожали на 14,6% по сравнению декабрем прошлого года, картофель — на 7,1%, огурцы — на 6%, при этом куриные яйца подешевели на 0,3%, говорится в сообщении Росстата. Мировые цены на продовольствие выросли до рекордного уровня

"В январе прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на помидоры — 14,6%, виноград — 13%, морковь — 8,2%, картофель — 7,1%, бананы — 6,5%, огурцы — 6%, лук репчатый — 5,3%. Вместе с тем цены на апельсины и лимоны снизились на 7,3% и 3,7% соответственно", — сообщает статистическое ведомство.

Снижение цен на яйца в 19 российских регионах составило 0,1-1,6%, в 20 субъектах — 1,7-6%, в восьми субъектах — 6,1-10,7%. В трех регионах цены не изменились. В 18 субъектах цены на куриные яйца выросли на 0,1-1,4%, в 13 регионах — на 1,5-5%, в четырех — на 5,1-15,2%. Среди прочих продуктов на 1,4-2,2% в январе стали дороже охлажденные и мороженые куры, пшеничная мука, икра лососевых рыб, майонез.

В свою очередь на 1-1,3% за январь подорожали живая, охлажденная, мороженая неразделанная рыба, мясные консервы для детского питания, рыбные натуральные консервы и консервы с добавлением масла, кетчуп, натуральные консервированные овощи, шоколад, хлопья из злаков, овсяные хлопья "Геркулес". Пшено подешевело на 0,6%, пчелиный натуральный мед — на 0,1%.

Хлеб и хлебобулочные изделия в январе выросли в цене на 0,46% к декабрю 2020 года (по сравнению с январем прошлого года — на 7,47%), крупа и бобовые — на 0,6% (в годовом выражении — на 20,77%), макаронные изделия — на 0,85% (в годовом выражении — на 12,92%), мясо и птица — на 0,8% (в годовом выражении — на 4,11%), рыба и пищевые морепродукты — на 0,74% (в годовом выражении — на 5,72%).

Одновременно молоко и молочная продукция подорожали на 0,38% к декабрю (относительно января 2020 года — на 3,56%), сливочное масло — на 0,26% (в годовом выражении — на 3,99%). Рост цен на куриные яйца в годовом выражении составил 18,05%.

В то же время подсолнечное масло в России в январе подорожало, несмотря на действие соглашений о стабилизации цен — рост составил 0,08% к декабрю прошлого года, при этом сахар подешевел на 1,62%. Россияне стали тратить больше денег на два продукта

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

По данным статистического ведомства, подсолнечное масло подорожало на 0,1-1,5% в 23 регионах России, а в 16 субъектах — на 1,6-6,1%. "В семи субъектах цены на масло подсолнечное не изменились. В то же время в 22 субъектах Российской Федерации цены снизились на 0,1-1%, в 12 субъектах — на 1,1-2,4%, в пяти субъектах — на 2,5-7,4%", — говорится в сообщении Росстата.

По сравнению с январем 2020 года рост цен на масло составил 26,17%. В свою очередь снижение цен на сахар за январь в 26 регионах составило 0,1-1%, в 34 субъектах — 1,1-2,9%, в 13 субъектах — 3-8,5%. "В трех субъектах цены не изменились. В пяти субъектах цены на сахар-песок выросли на 0,1-2%, в четырех субъектах — на 2,1-5,2%", — добавляет ведомство.

Рост цен на сахар относительно января прошлого года составил 64,01%.