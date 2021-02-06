МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Прибывающим в Россию на поезде гражданам нужно будет предоставить справку об отсутствии COVID-19, выданную не позднее чем за 3 дня до даты пересечения границы, следует из опубликованных на сайте Роспотребнадзора рекомендаций Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении.

В среду премьер РФ Михаил Мишустин подписал документы, в соответствии с которыми с 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург, с остановкой поездов в Минске. Возможен ли в России "бунт спекулянтов" с Уолл-стрит

Коллегией Евразийской экономической комиссии 19 января 2021 года приняты Методические рекомендации по профилактическим мерам для недопущения распространения COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении, уточнили в Роспотребнадзоре.

"Лица, прибывшие из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее чем за три дня до даты пересечения государственной границы государства-члена, за исключением детей в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), членов правительственных делегаций государства-члена при возвращении в страну гражданства, членов локомотивных бригад и лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте", — говорится в рекомендациях.

Кроме этого, согласно документу, на вокзалах рекомендуется организовать отдельные "коридоры" для прибывающих и убывающих пассажиров, то есть обеспечить отсутствие перекрещивания потоков, либо вход в отдельный терминал прибытия. "Северный поток 2" может попасть под управление американцев

Рекомендуемые профилактические меры предусматривают организацию температурного "входного" контроля, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, обработку рук антисептиком, соблюдением принципов социального дистанцирования.

"Принятый документ носит рекомендательный характер, и с учетом динамики развития санитарно-эпидемиологической ситуации, принимаемые в странах Союза меры могут быть изменены как в сторону ослабления, так и в сторону ужесточения в соответствии с законодательством государств-членов", — отметили в Роспотребнадзоре.