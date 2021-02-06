МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении лицензий в социально значимых сферах, сообщает пресс-служба кабмина.

Правительство РФ в апреле 2020 года в рамках мер по поддержке бизнеса на фоне коронавируса приняло постановление об автоматическом продлении на год действия ряда срочных лицензий и разрешений, которые истекали с 15 марта по 31 декабря 2020 года. На совещании 25 января Мишустин анонсировал продление принципа "лицензия автоматом". По его словам, мера коснется порядка 10 сфер. Возможен ли в России "бунт спекулянтов" с Уолл-стрит

"В 2021 году действие лицензий и других разрешительных документов в ряде сфер и отраслей будет снова продлеваться автоматически. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новое постановление продлевает срок действия меры еще на год. В частности, принцип коснется таких отраслей, как медицина, фармацевтика, образование, экология, охрана труда. Добавляется, что решение позволит автоматически продлить действие более 450 тысяч разрешений.

"Постановление также предусматривает право органов власти при необходимости использовать дистанционные средства контроля при получении, переоформлении, продлении разрешений", — подчеркивается в сообщении.