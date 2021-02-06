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Мьянма одобрила применение вакцины Россией "Спутник V"
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Мьянма одобрила применение российской вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости информированный военно-дипломатический источник. "Республика Союз Мьянма стала 21-й страной,... ПРАЙМ, 06.02.2021
мьянма, россия, спутник v, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Мьянма одобрила применение российской вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости информированный военно-дипломатический источник.
"Республика Союз Мьянма стала 21-й страной, одобрившей применение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для проведения массовой иммунизации населения страны. Решение о регистрации российского препарата в рамках ускоренной процедуры было принято исполняющим обязанности главы государства старшим генералом Мин Аунг Хлайном", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в январе первая партия препарата в количестве 200 доз была доставлена в Мьянму для проведения регистрационных мероприятий.
Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Ливане.