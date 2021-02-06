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Состояние Илона Маска за неделю резко выросло
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Стоимость активов главы Tesla и SpaceX за неделю увеличилось на 11,5 миллиарда долларов, сообщает Forbes. Этому способствовал рост акций технологических компаний, произошедший на... ПРАЙМ, 06.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Стоимость активов главы Tesla и SpaceX за неделю увеличилось на 11,5 миллиарда долларов, сообщает Forbes. Этому способствовал рост акций технологических компаний, произошедший на фоне публикаций вызывающих оптимизм отчетностей и заявлений аналитиков с Уолл-стрит, которые выступают с позиции «быков».
Рост акций Tesla за неделю с 29 января по 5 февраля составил 7,4%, и оказался выше, чем в среднем по рынку (индексы S&P 500 и Dow Jones выросли на 4,6% и 3,9% соответственно). На момент закрытия торгов в пятницу бумаги Tesla стоили $852,23, следует из данных биржи Nasdaq.
По подсчетам издания, состояние бизнесмена достигло 184,3 миллиарда долларов.