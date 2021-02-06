МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Стоимость активов главы Tesla и SpaceX за неделю увеличилось на 11,5 миллиарда долларов, сообщает Forbes. Этому способствовал рост акций технологических компаний, произошедший на фоне публикаций вызывающих оптимизм отчетностей и заявлений аналитиков с Уолл-стрит, которые выступают с позиции «быков». Мем-криптовалюта Dogecoin выросла в 1,5 раза после твита Илона Маска

Рост акций Tesla за неделю с 29 января по 5 февраля составил 7,4%, и оказался выше, чем в среднем по рынку (индексы S&P 500 и Dow Jones выросли на 4,6% и 3,9% соответственно). На момент закрытия торгов в пятницу бумаги Tesla стоили $852,23, следует из данных биржи Nasdaq.

По подсчетам издания, состояние бизнесмена достигло 184,3 миллиарда долларов.