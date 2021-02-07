МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Вакцина, созданная британско-шведской компанией AstraZeneca на базе Оксфордского университета, обеспечивает низкий уровень защиты от южноафриканского штамма коронавируса, пишет газета Financial Times со ссылкой на предварительные результаты исследования, готовящегося к публикации. Эксперт рассказал о преимуществах вакцины "ЭпиВакКорона"

По данным издания, при клинических испытаниях в ЮАР, в которых участвовали 2026 человек, вакцина из двух доз не показала способности защищать привитых людей от легких форм заболевания COVID-19, вызываемого новым штаммом B.1.351. При этом, как уточняется, ни один из участников исследования не был госпитализирован и не умер.

Представитель AstraZeneca заявил агентству Рейтер, что должным образом установить влияние на заболевание в тяжелой форме и в форме, требующей госпитализации, пока нельзя, поскольку пациенты были преимущественно молодыми здоровыми взрослыми людьми.

Компания при этом считает, что ее вакцина может защитить от заболевания в тяжелой форме, с учетом, что активность нейтрализующих антител была эквивалентна активности других вакцин от COVID-19, которые продемонстрировали защиту от тяжелого заболевания.

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