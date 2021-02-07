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FT узнала о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР
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Вакцина, созданная британско-шведской компанией AstraZeneca на базе Оксфордского университета, обеспечивает низкий уровень защиты от южноафриканского штамма коронавируса, пишет... ПРАЙМ, 07.02.2021
astrazeneca, коронавирус, вакцина, новости, бизнес, фармацевтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Вакцина, созданная британско-шведской компанией AstraZeneca на базе Оксфордского университета, обеспечивает низкий уровень защиты от южноафриканского штамма коронавируса, пишет газета Financial Times со ссылкой на предварительные результаты исследования, готовящегося к публикации.
По данным издания, при клинических испытаниях в ЮАР, в которых участвовали 2026 человек, вакцина из двух доз не показала способности защищать привитых людей от легких форм заболевания COVID-19, вызываемого новым штаммом B.1.351. При этом, как уточняется, ни один из участников исследования не был госпитализирован и не умер.
Представитель AstraZeneca заявил агентству Рейтер, что должным образом установить влияние на заболевание в тяжелой форме и в форме, требующей госпитализации, пока нельзя, поскольку пациенты были преимущественно молодыми здоровыми взрослыми людьми.
Компания при этом считает, что ее вакцина может защитить от заболевания в тяжелой форме, с учетом, что активность нейтрализующих антител была эквивалентна активности других вакцин от COVID-19, которые продемонстрировали защиту от тяжелого заболевания.
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