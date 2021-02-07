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Канцлер Австрии готов привиться от COVID-19 вакциной из России или Китая
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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что согласен привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или китайской вакциной, если их одобрят в Евросоюзе. "Да (готов —... ПРАЙМ, 07.02.2021
вакцина, австрия, новости, бизнес, фармацевтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что согласен привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или китайской вакциной, если их одобрят в Евросоюзе.
"Да (готов — ред.), если вакцины одобрят в Европе", — заявил Курц в интервью газете Welt am Sonntag в ответ на вопрос, будет ли он делать себе прививку вакциной "Спутник V" или китайским препаратом. Его слова приводит австрийское агентство APA.
По его словам, Австрия согласна организовать производство российской и китайской вакцины от коронавируса на своей территории в случае их одобрения в ЕС.
"Австрия обязательно постарается предоставить производственные мощности подходящих отечественных компаний для производства российских или китайских вакцин. Как и производителям других стран", — заявил он.
Также Курц подчеркнул, что в вопросе с вакцинами главное — их "эффективность, безопасность и доступность", а не ведение "геополитических сражений" из-за них.
Ранее канцлер Австрии заявил, что Европейскому медицинскому агентству (EMA) нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, "геополитических табу" в этом вопросе быть не должно.
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