МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Чтобы не столкнуться с мошенниками при покупке организованного тура и не лишиться денег, следует соблюдать ряд мер предосторожности, рассказала "Известиям" руководитель PR-отдела туроператора "Алеан" Лариса Аханова. Опрос показал, сколько туристов воспользовалось программой кешбэка

Прежде всего необходимо уточнить, например, на сайте Ростуризма, включен ли туроператор в Федеральный реестр туроператоров, имеются ли у него финансовые гарантии, рассчитан ли срок их действия до окончания планируемой поездки. Это — свидетельство легальности присутствия в туристическом поле и дает надежду, что в случае банкротства можно рассчитывать на выплаты от страховой компании, которая обеспечивает гарантии.

При выборе турагента нужно быть более осмотрительным. Так, следует всегда заключать договор, проверять статус своей заявки на сайте туроператора — внес ли агент оплату, предоплату. "Вступление турагентств в реестр Турпомощи — дело добровольное, но, то, что агентство там присутствует, в целом позитивный знак", — пояснила Аханова.

Также она порекомендовала обращать внимание на то, с какими туроператорами взаимодействует агентство. Если оно работает под брендом одного известного туроператора, в порядке франчайзинга, то это означает, что в приоритете продажа турпакетов именно этого оператора и агентство работает устойчиво — в такой "закрытый клуб" отбирают по определенным критериям.

Независимые агентства не привязаны к одному туроператорскому бренду.

Насторожить клиента должны, например, такие сигналы, как требование оплаты всей стоимости тогда, когда клиент покупает тур по акции раннего бронирования и на определенных условиях — предоплата 30%, остальное потом.

Самые большие опасения должны вызвать авторские туры в соцсетях с оплатой на банковскую карту физлицу.

"Здесь гарантий и регулирования нет никакого. Кроме того, по закону физическое лицо не имеет права формировать туристический продукт. По сути, такие туры вне закона", — рассказала Аханова.

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